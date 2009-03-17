Нужен программист, который бы поставил пару скриптов на мой хост пишите цены сюда 555-014-972 За установку скрипта - аукциона, доски объявлений, сайта по поиску работы. Скрипты я дам
Веб-программирование13 заявок
Закрыт
16 лет назад
Нужен программист, который бы поставил пару скриптов на мой хост пишите цены сюда 555-014-972 За установку скрипта - аукциона, доски объявлений, сайта по поиску работы. Скрипты я дам
Доброй ночи ищу программера который сможет толково настроить аукцион+подключить платежку к нему (webmoney и т.п.) Всех кого заинтересовало, с цена и сроками стучите - 555014972