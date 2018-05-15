TransUP.by

Мы - TransUP.by

1 месяц – средний срок разработки проекта

2 года – средний срок сотрудничества с организацией-заказчиком

Наша специализация – продвижение и разработка сайтов розничной торговли и медицины, автоматизация ежедневных бизнес-процессов

Решаем задачи по организации кол центров.

Настраиваем и оптимизируем веб сервера.

Создаем Телеграм-ботов.

Внедряем скрипты уведомлений.

Мы – Отдел разработки и аутсорсинга, крупного белорусского реселлера бытовой техники, одежды и мебели.

10 лет на рынке

Более 60 человек в штате

8 интернет магазинов

9 розничных магазинов