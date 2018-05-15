TransUP.by
Мы - TransUP.by
1 месяц – средний срок разработки проекта
2 года – средний срок сотрудничества с организацией-заказчиком
Наша специализация – продвижение и разработка сайтов розничной торговли и медицины, автоматизация ежедневных бизнес-процессов
Решаем задачи по организации кол центров.
Настраиваем и оптимизируем веб сервера.
Создаем Телеграм-ботов.
Внедряем скрипты уведомлений.
Мы – Отдел разработки и аутсорсинга, крупного белорусского реселлера бытовой техники, одежды и мебели.
10 лет на рынке
Более 60 человек в штате
8 интернет магазинов
9 розничных магазинов
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