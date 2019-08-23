Задизайню каждый пиксель

Меня зовут Никита, уже на протяжении нескольких лет я оказываю услуги в сфере веб-дизайна, а также различных полиграфических услуг. Я живу тем, что делаю и мне это безумно нравится. Я готов проконсультировать вас по любым возникшим вопросам касательно вашего заказа.

В настоящий момент у меня есть маленькая мечта, открыть свою дизайн студию. Большинство свежих и актуальных работ вы всегда сможете найти в моем профиле инстаграм: @pollo.art

Почему я выбрал инстаграм? Я считаю это наиболее перспективной площадкой для рекламы своих услуг.