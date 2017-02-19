Редизайн, создание и сопровождение сайтов
- небольшие правки и доработки (кнопки, формы, вёрстка, баннеры);
- вёрстка внутренних страниц;
- наполнение сайтов контентом (товары, статьи, картинки);
- правка шаблонов сайтов;
- интеграция дизайна;
- работа с хостингом;
- работа с аналитикой (Google, Yandex);
- сопровождение рекламных кампаний;
- написание инструкций для пользователей;
- взаимодействие с клиентами (сопровождение проектов);
- оценка ТЗ;
Портфолио
- Сайт общественной организации (Wordpress)207 просмотров
- Сайт-визитка на Wordpress168 просмотров
- Небольшой сайт для фотографа (WordPress)140 просмотров
- Туристическая компания "Sutco" (Joomla)122 просмотра
- Батут108 просмотров