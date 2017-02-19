UAKubik

Сергей UAKubik

 
43 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Редизайн, создание и сопровождение сайтов
  • небольшие правки и доработки (кнопки, формы, вёрстка, баннеры);
  • вёрстка внутренних страниц;
  • наполнение сайтов контентом (товары, статьи, картинки);
  • правка шаблонов сайтов;
  • интеграция дизайна;
  • работа с хостингом;
  • работа с аналитикой (Google, Yandex);
  • сопровождение рекламных кампаний;
  • написание инструкций для пользователей;
  • взаимодействие с клиентами (сопровождение проектов);
  • оценка ТЗ;
Правки на сайт
Портфолио