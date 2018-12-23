Готова к сотрудничеству, лучше - постоянному

Работаю копирайтером/рерайтером около 4 лет. Обязательность в работе и качество текстов - гарантирую. Мой профиль на Фрилансе https://freelance.ua/en/user/caterinka/portfolio/. Там можете ознакомиться с отзывами, хотя не ставила за цель набирать количество откликов после каждого заказа, иначе их было бы намного больше. Но предпочитаю постоянное партнерство.

Лучше всего связываться по Вайберу или Телеграмму 063 303 63 42. Так я отвечу быстрее.