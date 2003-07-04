Uliana_Kuzhounik

Я -Ульяна, и я начинающий веб-дизайнер.

Помогаю красиво и просто представить ваши товары в интернете, чтобы привлечь больше покупателей.

Для этого я создаю одностраничные сайты на конструкторе Tilda, рисую прототипы и макеты в Figma и пишу тексты в информационном стиле.

Делаю лендинги для регистрации на мероприятие, записи на вебинар, покупки товара или

скачивания файла. Пишу тексты для рекламы товара в интернете или соцсетях,

занимаюсь наполнением сайтов.

Если у вас есть готовый макет, прототип или просто картинка сайта – я соберу по нему лендинг и

напишу информационный текст для него. Если картинка сайта пока только у вас в

голове – мы вместе продумаем дизайн, и я помогу воплотить проект в жизнь.

Чтобы у вас был рабочий лендинг, я определю задачу вашего клиента, сконструирую простой и

понятный макет, определю главные цвета, чтобы у посетителей не разбегались

глаза, напишу простой для понимания текст, добавлю анимацию для эффектного

восприятия, активирую кнопки, подключу систему сбора заказов и заявок,

платёжную систему и собственный домен сайта.

Я не уверена, что смогу помочь, если вам нужен многостраничный сайт, но с радостью постараюсь

сделать всё возможное. Из-за небольшого опыта я не смогу курировать и

заниматься SEO-продвижением лендинга после сборки. Также пока я могу передать сайт только на другой аккаунт Tilda, и если у вас его нет, я готова помочь с созданием.

Моя цель – создавать красивые и понятные лендинги.

На моём пути обучения веб-дизайну я выбираю самостоятельно пройти по всем кочкам и граблям, чтобы

наверняка знать, как помочь любому своему клиенту.