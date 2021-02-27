Продуманный дизайн сайтов, лендингов, интерфейсов. Гарантирую приятную и надежную работу, без срыва сроков, нервов и стресса ;)

Меня зовут Николай, и я уже более 3-х лет занимаюсь веб-дизайном. Выполнил более 50 проектов разного объема и сложности - от простых промо и лендингов, до больших много страничных сайтов. Работал с клиентами со всего мира: Россия и СНГ, Чехия, Америка и даже Тайланд ; )

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💬 Веду скромный блог

Вон тута -----> https://vk.com/belkovskyi

Пишу о фрилансе, дизайне и бизнесе. Рассказываю о своей работе, подходе, инструментах и опыте. Пишу редко, но говорят что интересно. А на своей личной странице пишу о темах, не связанных с дизайном и фрилансом, но интересных мне.

李 Клиенты рекомендуют меня

Отзывы моих клиентов -----> https://vk.com/belkovskyi?w=app6326142_-174204664

Каждый человек там - живой, и я с ним правда когда либо работал. Вы можете зайти к каждому на страницу и спросить. какие у них эмоции от сотрудничества со мной. Я думаю, они обязательно ответят (если не будут заняты) ;)

📞 Мы можем созвонится

Созвон - отличный способ узнать о проекте клиента, без всяких, прости господи, брифов и тому подобного. Всегда готов выйти на связь через Zoom, Ватсап, Вайбер и даже Скайп.

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Я - надежный фрилансер ✔️

На мой взгляд, главная проблема фрилансеров - это их нестабильность и ненадежность. Тебе все время боязно работать с ними, ведь в любой момент они могут перестать выходить на связь и отвечать на сообщения, или не доделают работу к указанному сроку, или окажется, что они чего то там не учли и тебе нужно доплатить еще, чтобы работа продолжилась - у меня этого нет.

✔️ Всегда нахожусь на связи и стараюсь оперативно отвечать на сообщения. Никогда не пропадаю, и до меня всегда можно дозвонится. Я работал в команде и на фуллтайме, и знаю, что такое быть на связи в рабочее время и оперативно вносить изменения в работу.

✔️ Даже если я сорву дедлайн я никогда не стану отмалчиваться и игнорировать сообщения. Все мы люди, и бывают, что по каким то неподконтрольным мне причинам я могу сорвать обговоренные сроки. Если такое произойдет, я постараюсь предупредить заранее клиента, и если срыв сроков критичен и я не могу продолжить работу - я найду замену, чтобы вовремя доделать проект.

✔️ Со мной вам не нужно ждать сюрпризов. Таких как неожиданное увеличение сроков или стоимости. Перед началом работы, я всегда четко оцениваю объем и называю конкретные сроки и стоимость. Она магическим образом не изменится по середине работы, если не изменится первоначальный объем.

✔️ Держу в курсе своих клиентов. В 99% случаев я работаю в Figma, а это - облачная софтина. Поэтому перед началом работы я всегда даю клиенту ссылку на проект в фигме, где будет вестись работа, чтобы он смог в реальном времени наблюдать за ее ходом. Вам не нужно переживать о том, на каком сейчас этапе проект, и ждать ответа от меня - просто перейдите по ссылке ; )

На каких условиях я работаю?

⚡️ Их всего два - адекватность и уважение. У меня нету четкого регламента и правил работы, ограничений по правкам или еще чего либо подобного. Я нахожусь на связи в рабочие дни с утра до раннего вечера, но не редко берусь за проекты и в выходные и отвечаю даже в поздний вечер или ранним утром.

Мы все люди, и сотрудничество со всеми моими клиентами всегда строилось не на бюрократии, а на взаимопонимании и уважении. Если это есть - значит все пойдет как по маслу ; )

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Формат работы

Я работаю по предоплате 30-50% (в зависимости от объема проекта), или с поэтапной оплатой - это когда мы делим проект на части, и вы оплачиваете за каждый этап. Но это не железная практика, и как правило, я могу рассмотреть и иные условия сотрудничества.

 Подробнее про предоплату читайте в посте:

https://vk.com/belkovskyi?w=wall-174204664_126

Я прекрасно понимаю клиентов...

Очень часто дизайнер, как бы сильно он не старался, просто не может выдать нужный вам результат. Это не дизайнер плохой, просто вы не подходите друг другу. Это нормально. Чтобы снизить риски в такой ситуации, я всегда начинаю работу над дизайном с дизайн-концепции.

 Дизайн концепция - это дизайн первых 2-3 блоков сайта. Делается она, чтобы определится с общим стилем сайта, шрифтами, цветовой палитрой, настроением и эмоциями. Внесение изменений в концепцию занимает куда меньше времени, чем изменение в дизайне всего сайта. Ее быстрее и дешевле переработать полностью, а так же проще делать разные варианты, отличающиеся друг от друга.

📣 Я всегда на связи

Ну вот прям всегда? Да! Разве что по ночам не отвечаю ;)

Контакты:

⚡️ Вконтакте: https://vk.com/dkolya

⚡️ Мой блог: https://vk.com/belkovskyi

 Телеграм: https://t.me/UncleNick / @UncleNick

 Инстаграм: https://www.instagram.com/bellkovskyi/

 Фейсбук: https://www.facebook.com/belkovskyi/

 Behance: https://www.behance.net/belkovskyi

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📞 WhatsApp: https://wa.me/77473873348

📞 Телефон: +77473873348

Сайт: belkovskyi.ru