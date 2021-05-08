UsmanovVladimir

Владимир UsmanovVladimir

 
37 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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Отзывы заказчиков

vlb9814046094
Дарья 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$5
9 баллов
4 года назад
Создать 10 продающих кратинок
Все сделано прекрасно и в сроки!
Благодарю за работу с интересным проектом! Дарья быстро объяснила какой результат требуется, что дало возможность выполнить задание качественно и в короткие сроки. Однозначно рекомендую к сотрудничеству, как приятного в общении и порядочного заказчика!
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