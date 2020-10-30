VEREYA_

Стэлла VEREYA_

 
58 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Добрый день! Меня зовут Стэлла.

Я учусь в школе удаленных профессий «Profi Internet». Изучаю схемы создания текстов. Для получения зачета по теме «Ищем клиентов на бирже фриланса», выбрала www.weblancer.net.

Изучили написание:

• информационных текстов;

• текстов на главную страницу сайта;

• тексты для категорий;

• «О нас» для сайта;

• посты;

• SEO тексты.

Так как я начинающий копирайтер, к работе отношусь добросовестно.

И если не хватит моих знаний, я могу обратиться за помощью к наставнику по школе.

Отзывы заказчиков

zikks
Юрий 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов
$3
10 баллов
4 года назад
Написать статью что такое SEO
Написание статей
Отличный исполнитель. Все качественно и в срок. Рекомендую :)
Хороший заказчик,приятно работать. Конкретное ТЗ. Доброжелательное общение. Оплата сразу, после сдачи заказа. Рекомендую!
Ответный отзыв
zikks
Юрий 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов
$4
10 баллов
5 лет назад
Ишу копирайтера для написания статьи про портфолио
Написание статей
Хороший копирайтер. Быстро все понял, работу сдал так же очень оперативно. Рекомендую!!!
Хороший заказчик! Было приятно работать. Конкретное ТЗ, дополнительные материалы по оформлению под проект. Всегда на связи, доброжелательное отношение. Быстрая проверка, Оплата сразу. Рекомендую!
Ответный отзыв