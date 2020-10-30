Добрый день! Меня зовут Стэлла.
Я учусь в школе удаленных профессий «Profi Internet». Изучаю схемы создания текстов. Для получения зачета по теме «Ищем клиентов на бирже фриланса», выбрала www.weblancer.net.
Изучили написание:
• информационных текстов;
• текстов на главную страницу сайта;
• тексты для категорий;
• «О нас» для сайта;
• посты;
• SEO тексты.
Так как я начинающий копирайтер, к работе отношусь добросовестно.
И если не хватит моих знаний, я могу обратиться за помощью к наставнику по школе.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
4 года назад
Написание статей
Отличный исполнитель. Все качественно и в срок. Рекомендую :)
Ответный отзыв
Хороший заказчик,приятно работать. Конкретное ТЗ. Доброжелательное общение. Оплата сразу, после сдачи заказа. Рекомендую!
$4
10 баллов
5 лет назад
Написание статей
Хороший копирайтер. Быстро все понял, работу сдал так же очень оперативно. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Было приятно работать. Конкретное ТЗ, дополнительные материалы по оформлению под проект. Всегда на связи, доброжелательное отношение. Быстрая проверка, Оплата сразу. Рекомендую!