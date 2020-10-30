Добрый день! Меня зовут Стэлла.

Я учусь в школе удаленных профессий «Profi Internet». Изучаю схемы создания текстов. Для получения зачета по теме «Ищем клиентов на бирже фриланса», выбрала www.weblancer.net.

Изучили написание:

• информационных текстов;

• текстов на главную страницу сайта;

• тексты для категорий;

• «О нас» для сайта;

• посты;

• SEO тексты.

Так как я начинающий копирайтер, к работе отношусь добросовестно.

И если не хватит моих знаний, я могу обратиться за помощью к наставнику по школе.