VICTOR_ANRI

Anri Victor VICTOR_ANRIVICTOR_ANRI
55 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Образование:
Художественная школа;
Смоленское ювелирное училище;
МГАХИ им. Сурикова (станковая живопись);
ЦПП Импульс (менеджер по рекламе и PR, компьютерный дизайн и верстка, WEB-дизайн);
СПбГУП (курсы по психологии и рекламе).
В данный момент работаю на договорной основе с московской компанией "Orloff promotion":
(дизайн CD, DVD и POS продукции для "Отпетые Мошенники", "ВИА Сливки", "ANNA NOVA", "ZARINA").
Для них же разработал новые брэнды (поп-панк певица "MADU", рэп-хулиган "КРОШ").
Так же работал с рок-исполнителями - UK/Erik Norlander (DVD), USA/Kelly Keeling (CD), поп-дуэты - USA/BRAZIL (WEB, полиграфия),
USA/Strawberry&Butterfly (CD, полиграфия).
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