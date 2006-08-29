VICTOR_ANRI

Образование:

Художественная школа;

Смоленское ювелирное училище;

МГАХИ им. Сурикова (станковая живопись);

ЦПП Импульс (менеджер по рекламе и PR, компьютерный дизайн и верстка, WEB-дизайн);

СПбГУП (курсы по психологии и рекламе).

В данный момент работаю на договорной основе с московской компанией "Orloff promotion":

(дизайн CD, DVD и POS продукции для "Отпетые Мошенники", "ВИА Сливки", "ANNA NOVA", "ZARINA").

Для них же разработал новые брэнды (поп-панк певица "MADU", рэп-хулиган "КРОШ").

Так же работал с рок-исполнителями - UK/Erik Norlander (DVD), USA/Kelly Keeling (CD), поп-дуэты - USA/BRAZIL (WEB, полиграфия),

USA/Strawberry&Butterfly (CD, полиграфия).