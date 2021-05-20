В 2004 году закончил Московскую Сельскохозяйственную Академию им. Тимирязева. Получил диплом ученого-агронома. Основал собственную компанию по нескольким направлениям:

1) Строительство водоемов

2) Обрезка плодового сада

3) Обработка садов от болезней и вредителей

4) Ландшафтное строительство и ландшафтный дизайн

5) Экспресс-ландшафт(реализация и дизайн ландшафтного проекта за два дня)

6) Укладка газона

7) Новогодняя световая иллюминация под ключ