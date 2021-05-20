В 2004 году закончил Московскую Сельскохозяйственную Академию им. Тимирязева. Получил диплом ученого-агронома. Основал собственную компанию по нескольким направлениям:
1) Строительство водоемов
2) Обрезка плодового сада
3) Обработка садов от болезней и вредителей
4) Ландшафтное строительство и ландшафтный дизайн
5) Экспресс-ландшафт(реализация и дизайн ландшафтного проекта за два дня)
6) Укладка газона
7) Новогодняя световая иллюминация под ключ
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Портфолио
- Дизайн проект сада72 просмотра
- Строительство декоративных водоемов под ключ61 просмотр