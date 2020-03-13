VOLMARKru

Владислав Локтионов VOLMARKru

 
28 летРоссия/Екатеринбург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Volmark - студия дизайна, предоставляющая профессиональные услуги в сфере дизайна интерьеров, графического дизайна и архитектурного проектирования.

Состав документов, включенных в услуги:

►Обмерный план помещений с привязкой инженерных коммуникаций

►Варианты планировочных решений с расстановкой мебели (2); 1 финальный

►Итоговый план с расстановкой мебели и сантехнического оборудования

►План демонтажа стен и перегородок

►План монтажа стен и перегородок

►Размерный план после перепланировки

►План помещения после перепланировки. Экспликация помещения

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