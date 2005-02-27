Начал заниматься программированием в школе в 1993 году и понял, что это надолго. В 1996 поступил в институт, обучаясь, самообразовывался в программировании. В 2001 окончил его по специальности инженер-электронщик (Информационно-измерительная техника и технологии, код 190900). В 1998 впервые "ступил" в интернет.

В настоящий момент работаю ведущим инженером-программистом в университете, сопровождаю несколько БД, и самую большую из них "Студенты", т.ж. в обязанности входит администрирование сети и т.д.. Как таковое программирование для себя считаю приятным увлечением, и основным средством существования. :)

В соавторстве получил Свидетельство на программный продукт за №... (дома лежит).