Контекстная реклама Яндекс.Директ и Google AdWords

Настройка контекстной рекламы – Яндекс.Директ и Google AdWords

Таргетированная реклама в соцсетях – Вконтакте, Facebook, Instagram

Аудит Вашей рекламы – БЕСПЛАТНО!

Рекомендации по улучшению сайта для рекламы – БЕСПЛАТНО!

1-ый месяц ведения и оптимизации – БЕСПЛАТНО! #Директ #AdWords

Опыт более 4-ёх лет. Работал примерно с 50 нишами бизнеса

БЕЗ предоплаты! Гарантия качества! Цены ниже конкурентов!

Стоимость зависит от объёма работ (БЕЗ минимальной планки!)

Наличие сертификатов Яндекс.Директ и Яндекс.Метрика

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