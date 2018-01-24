V_Yatchin

Василий V_Yatchin

 
35 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Контекстная реклама Яндекс.Директ и Google AdWords

 Настройка контекстной рекламы – Яндекс.Директ и Google AdWords 

 Таргетированная реклама в соцсетях – Вконтакте, Facebook, Instagram

 Аудит Вашей рекламы – БЕСПЛАТНО!

 Рекомендации по улучшению сайта для рекламы – БЕСПЛАТНО! 

 1-ый месяц ведения и оптимизации – БЕСПЛАТНО! #Директ #AdWords

 Опыт более 4-ёх лет. Работал примерно с 50 нишами бизнеса

 БЕЗ предоплаты! Гарантия качества! Цены ниже конкурентов!

 Стоимость зависит от объёма работ (БЕЗ минимальной планки!)

 Наличие сертификатов Яндекс.Директ и Яндекс.Метрика

 Любые вопросы в сообщения ВК vk.com/id18607667 или Skype: ARNY-69 #КонтекстнаяРеклама

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