Контекстная реклама Яндекс.Директ и Google AdWords
Настройка контекстной рекламы – Яндекс.Директ и Google AdWords
Таргетированная реклама в соцсетях – Вконтакте, Facebook, Instagram
Аудит Вашей рекламы – БЕСПЛАТНО!
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1-ый месяц ведения и оптимизации – БЕСПЛАТНО! #Директ #AdWords
Опыт более 4-ёх лет. Работал примерно с 50 нишами бизнеса
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Стоимость зависит от объёма работ (БЕЗ минимальной планки!)
Наличие сертификатов Яндекс.Директ и Яндекс.Метрика
Любые вопросы в сообщения ВК vk.com/id18607667 или Skype: ARNY-69 #КонтекстнаяРеклама
Действие аккаунта приостановлено!
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