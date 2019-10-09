Понимаю правила типографики, композиции, верстки текста, есть знания основ юзабилити.

Вам могу предложить составить текстовый прототип, moodboard, прототип сайта. То есть умное проектирование сайтов - создание нужной атмосферы на Вашем сайте, удобный и понятный интерфейс (видимая часть сайта) для пользователей.

Хочется иметь еще один отличный проект в портфолио - качественно, внимательно и с большим интересом поработаю над Вашим проектом.

Владею программами: Photoshop, Figma, Sketch, Principle.

Последние врем я работала в студии и делала макеты для ios приложений с нуля.

Структурированный подход к работе и постоянная связь.

Я очень заинтересованна новыми проектами!