Понимаю правила типографики, композиции, верстки текста, есть знания основ юзабилити.
Вам могу предложить составить текстовый прототип, moodboard, прототип сайта. То есть умное проектирование сайтов - создание нужной атмосферы на Вашем сайте, удобный и понятный интерфейс (видимая часть сайта) для пользователей.
Хочется иметь еще один отличный проект в портфолио - качественно, внимательно и с большим интересом поработаю над Вашим проектом.
Владею программами: Photoshop, Figma, Sketch, Principle.
Последние врем я работала в студии и делала макеты для ios приложений с нуля.
Структурированный подход к работе и постоянная связь.
Я очень заинтересованна новыми проектами!
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