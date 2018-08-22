Vadim_Yashin

Логотип. Фирменный стиль.

Здравствуйте! Давайте знакомиться, меня зовут Вадим, мне 22 года, 3 из них я посвятил дизайну на фрилансе.

Я разрабатываю логотипы и фирменные стили для самых различных компаний.

Со своей стороны я могу гарантировать Вам качественно выполненную работу в установленные сроки, а так же

высокий уровень сервиса.

От Вас ожидаю оперативную обратную связь и своевременную оплату.

Готов разработать для Вас фирменный стили или отдельные его элементы.

логотип;

визитки;

фирменные цвета;

фирменный шрифт;



конверты;

бланки;

папки;

сувенирная продукция;

все прочее, что Вам может понадобиться.

За всеми подробностями я жду Вас в личных сообщениях на этом сайте, или в любом другом

удобном Вам формате, в удобное для Вас время. Способы связи:

email: [email protected]

instagram: itsmeyashin

telegram: 89897115375