Vadim_Yashin

Сайт на ворд пресс, нужно поменять фото, фирменные цвета, поменять лого и настроить оплату на сайте.
Дизайн сайтов12 заявок
Закрыт
7 лет назад
Здравствуйте! Давайте знакомиться, меня зовут Вадим, мне 22 года, 3 из них я посвятил дизайну на фрилансе.
Я разрабатываю логотипы и фирменные стили для самых различных компаний.
Со своей стороны я могу гарантировать Вам качественно выполненную работу в установленные сроки, а так же
высокий уровень сервиса.
От Вас ожидаю оперативную обратную связь и своевременную оплату.
Готов разработать для Вас фирменный стили или отдельные его элементы.
удобном Вам формате, в удобное для Вас время.Способы связи:
email: [email protected]
instagram: itsmeyashin
telegram: 89897115375
Сайт на ворд пресс, нужно поменять фото, фирменные цвета, поменять лого и настроить оплату на сайте.