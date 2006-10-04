Цыганко Вадим Александрович

Год рождения 1982

Опыт работы 5 лет

В разное время работал в разных фирмах

Спокойно владею Adobe Suite,Macromedia Suite

Создаю веб сайты,всевозможную полиграфическую продукцию,логотипы,наружную рекламу,флеш ролики,баннеры...

Нахожусь в городе Киеве, практически постоянно доступен в интернете.

Моя ася 309187200, мыло [email protected]

Работу выполняю быстро и качественно

Если надо могу посоветовать хорошие типографии, хостинг,итд