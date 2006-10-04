Дизайнер Вадим Vadim_designerVadim_designer
41 годУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Цыганко Вадим Александрович
Год рождения 1982
Опыт работы 5 лет
В разное время работал в разных фирмах
Спокойно владею Adobe Suite,Macromedia Suite
Создаю веб сайты,всевозможную полиграфическую продукцию,логотипы,наружную рекламу,флеш ролики,баннеры...
Нахожусь в городе Киеве, практически постоянно доступен в интернете.
Моя ася 309187200, мыло [email protected]
Работу выполняю быстро и качественно
Если надо могу посоветовать хорошие типографии, хостинг,итд
Портфолио
- Исполнитель желаний199 просмотров
- Калькулятор заказа231 просмотр
- Сд диск Dr. Deco221 просмотр
- Сд диск Alkatel175 просмотров
- DVD вкладыш Wizard174 просмотра
- Визитки спектр друк190 просмотров
- Блок в журнал Марка 3169 просмотров
- Блок в журнал Марка 2157 просмотров
- Блок в журнал Марка191 просмотр
- Пригласительный Audi157 просмотров
- Плакат Марка Украины162 просмотра
- Плакаты CDcopy162 просмотра