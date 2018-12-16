Специалист по интернет рекламе РСЯ

Меня зовут Валентина.

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла онлайн тренинг по специализации“Специалист по интернет-рекламе 3.0”, изучила самые современные технологии

рекламы, и готова их внедрить для Вас бесплатно. Предлагаю настроить вам интернет

рекламу, взамен прошу только отзыв о моей проделанной работе. Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее.