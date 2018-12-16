Валентина Улина Valentina_UlinaValentina_Ulina
35 летРоссия/Вологда
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Специалист по интернет рекламе РСЯ
Меня зовут Валентина.
Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла онлайн тренинг по специализации“Специалист по интернет-рекламе 3.0”, изучила самые современные технологии
рекламы, и готова их внедрить для Вас бесплатно. Предлагаю настроить вам интернет
рекламу, взамен прошу только отзыв о моей проделанной работе. Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее.
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Портфолио
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