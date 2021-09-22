Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
- Минималистичные логотипы52 просмотра
- Минималистичные логотипы49 просмотров
- Логотип для флористического магазина48 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
2 года назад
Выбрал победителем в конкурсе логотипов. Из 20 заявок лучшая
Ответный отзыв
Заказчик четко сформулировал задачу, приятно и интересно работать, рекомендую!)