ValeriAlex

Валерия Уразовская ValeriAlex

 
27 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад

Я графический дизайнер. Занимаюсь дизайном фирменного стиля, в основном логотипами

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
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Отзывы заказчиков
Greegshiny
Грэг 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
2 года назад
Нарисовать логотип для Telegram канала.
Выбрал победителем в конкурсе логотипов. Из 20 заявок лучшая
Заказчик четко сформулировал задачу, приятно и интересно работать, рекомендую!)
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