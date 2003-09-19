Здравствуйте, я готова приступить к работе связанные с текстами такими как копирайтинг, рерайтинг и тому подобное. У меня есть опыт с написанием текстов. Раньше я писала розовые посты, для людей на разные темы но, зачастую они были на тему игрушек, рекламы для психологов и туристической компании и многое другое в таком духе. Позже я стала писать почты в канал где были 50-200 участников. Но сейчас я знаю что, могу на большее. И хочу научиться чему-то новому. Больше опыта. Я знаю английский на уровне А2-B1. Русский на свободном.