ValeriiaSh

Бухгалтерские услуги, отчетность, налоговые консультации

Добрый день,Меня зовут Шарова ВалерияАлександровна. Опыт работы в бухгалтерии более 15 лет. Есть опыт работы с несколькими юр. лицами (до 7), с разными режимами налогообложения, как российских, так и иностранных (ВЭД (импорт, экпорт), логистика, торговля, услуги и др.), налоговое планирование, прогнозирование и разработка предложений по оптимизации налогообложения; ведение учета в соответствии с российскими и международными стандартами, движения финансовых средств, отражение

хозяйственных операций и составление своевременной бухгалтерской и налоговой

отчетности; успешное прохождение налоговых проверок; систематизация и формирование документооборота с «нуля»; опыт оптимизации бизнес-процессов внутри компании и внедрения автоматизации процессов (в т.ч. отчетности). Образование высшее (очное) по специальности «Бухгалтерский учет и АХД». Также, регулярно прохожу

самостоятельно курсы по перспективным направлениям бухгалтерского учета и имею

сертификаты об их успешном завершении.