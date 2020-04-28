Valerikuhta

SMM менеджер, дизайнер масок в инстаграм

Здравствуйте , меня зовут Валерия. Я SMM-менеджер , дизайнер аккаунтов и масок в Instagram. Я помогаю предпринимателям создавать их собственные бренды в Instagram и VK в течении года.Могу предложить следующие услуги:1.Подготовка и размещение контента: создаю общую концепцию, составляю контент план на месяц (поиск необходимого материала, разработка тематик постов, визуализация постов, составление графика для выставления постов и Stories)2.Создание вовлекающего контента3.Анализ конкурентной базы4.Удаление ботов 5.Отвечаю на комментарии, и сообщения в Direct, могу отправлять сообщения каждому подписавшемуся человеку 6.Продающие тексты 7.Накладка текста на картинки для Stories8.Обработка и оформление Stories.9.Настройка таргетинговой рекламы10.Консультирование11.Определение ЦА, набор подписчиков12.Создание маски, способствующей продвижению вашего бренда