Valeriy1208

Настройка Рекламной сети Яндекса. РСЯ

Здравствуйте. Альянс Телеком - агрегатор целевой рекламы в РФ.

Предлагаем сотрудничество в рамках рассылок.

У нас есть официальная, свежая база, с разделением по сегментам рынка, соответственно, мы можем предоставить информацию с Вашим предложением целевой аудитории через смс и Вайбер рассылку.

Как это работает?

Первое: мы устанавливаем параметры потенциального клиента, которые Вы укажете.

Второе: делаем рассылку Вашим будущим клиентам.

Третье: У вас увеличивается входящий трафик по звонкам и посещениям сайта.

Стоимость услуг определяется объемом и сроком рассылки, можем подобрать выгодные условия под любой бюджет.

Текст сообщения Вы можете предоставить сами, а также его может разработать или откорректировать наша служба маркетинга.

Стоимость услуг определяется индивидуально, так же можем рассматривать индивидуальный подход и корректировать цену. По вопросам обращаться +79227825935 ватсап, вайбер.