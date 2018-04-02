Valeriy1208

Валерий Valeriy1208

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Настройка Рекламной сети Яндекса. РСЯ

Здравствуйте. Альянс Телеком - агрегатор целевой рекламы в РФ. 

Предлагаем сотрудничество в рамках рассылок. 

У нас есть официальная, свежая база, с разделением по сегментам рынка, соответственно, мы можем предоставить информацию с Вашим предложением целевой аудитории через смс и Вайбер рассылку. 

Как это работает? 

Первое: мы устанавливаем параметры потенциального клиента, которые Вы укажете. 

Второе: делаем рассылку Вашим будущим клиентам. 

Третье: У вас увеличивается входящий трафик по звонкам и посещениям сайта. 

Стоимость услуг определяется объемом и сроком рассылки, можем подобрать выгодные условия под любой бюджет. 

Текст сообщения Вы можете предоставить сами, а также его может разработать или откорректировать наша служба маркетинга. 

Стоимость услуг определяется индивидуально, так же можем рассматривать индивидуальный подход и корректировать цену. По вопросам обращаться +79227825935 ватсап, вайбер.