Valeriy1208

Здравствуйте. Альянс Телеком - агрегатор целевой рекламы в РФ.
Предлагаем сотрудничество в рамках рассылок.
У нас есть официальная, свежая база, с разделением по сегментам рынка, соответственно, мы можем предоставить информацию с Вашим предложением целевой аудитории через смс и Вайбер рассылку.
Как это работает?
Первое: мы устанавливаем параметры потенциального клиента, которые Вы укажете.
Второе: делаем рассылку Вашим будущим клиентам.
Третье: У вас увеличивается входящий трафик по звонкам и посещениям сайта.
Стоимость услуг определяется объемом и сроком рассылки, можем подобрать выгодные условия под любой бюджет.
Текст сообщения Вы можете предоставить сами, а также его может разработать или откорректировать наша служба маркетинга.
Стоимость услуг определяется индивидуально, так же можем рассматривать индивидуальный подход и корректировать цену. По вопросам обращаться +79227825935 ватсап, вайбер.