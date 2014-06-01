ValeriyaSe

Кабдеш Валерия Валерьевна
Дата рождения: 07.03.1993
Адрес проживания: Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск
Телефон: моб. +7 771 439 98 18
e-mail: [email protected]
Цель: получение работы SEO, SMM, SMO, администрирование сайтов и групп в соц. сетях
Ожидаемый уровень заработной: от $500
Профессиональная деятельность:
SEO, SMM, SMO
Опыт работы:
Контент-менеджер инвест.портала kapusta.guru, с 01.06.2014 г. по настоящее время
Образование:
Среднее
В данный момент учусь в Медицинском колледже г. Усть-Каменогорск
Профессиональные навыки:
Опытный пользователь ПК
Личные качества:
Умение работать с большими объемами информации, целеустремленность, умение доводить начатое до конца, пунктуальность.
Дополнительная информация:
семейное положение - не замужем, дочь 3 года
загранпаспорта не имею
готова к ненормированному рабочему дню
хобби: онлайн-игры, управление группами в контакте