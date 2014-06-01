ValeriyaSe

Кабдеш Валерия Валерьевна

Дата рождения: 07.03.1993

Адрес проживания: Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск

Телефон: моб. +7 771 439 98 18

e-mail: [email protected]

Цель: получение работы SEO, SMM, SMO, администрирование сайтов и групп в соц. сетях

Ожидаемый уровень заработной: от $500

Профессиональная деятельность:

SEO, SMM, SMO

Опыт работы:

Контент-менеджер инвест.портала kapusta.guru, с 01.06.2014 г. по настоящее время

Образование:

Среднее

В данный момент учусь в Медицинском колледже г. Усть-Каменогорск

Профессиональные навыки:

Опытный пользователь ПК

Личные качества:

Умение работать с большими объемами информации, целеустремленность, умение доводить начатое до конца, пунктуальность.

Дополнительная информация:

семейное положение - не замужем, дочь 3 года

загранпаспорта не имею

готова к ненормированному рабочему дню

хобби: онлайн-игры, управление группами в контакте