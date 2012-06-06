Valiko

Валентин Грищенко Valiko

 
41 годУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

- профессиональная работа на платформах МАС и РС;

- технологии допечатной подготовки;

- этапы полиграфического процесса, особенности цветоделения и растрирования;

- программы векторной и растровой графики;

- направления и стили современных цветовых композиционных приемов;

- навыки работы в программах 3D и CAD проектирования;

- работа с профессиональной фототехникой.

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