- профессиональная работа на платформах МАС и РС;
- технологии допечатной подготовки;
- этапы полиграфического процесса, особенности цветоделения и растрирования;
- программы векторной и растровой графики;
- направления и стили современных цветовых композиционных приемов;
- навыки работы в программах 3D и CAD проектирования;
- работа с профессиональной фототехникой.
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