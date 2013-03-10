Valleri

Валерий Солт Valleri

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перенести форум с сервиса forum 2X2.ru

    Необходимо перенести форум с сервиса бесплатных форумов forum2X2.com. Дело в том, что данный сервис бесплатных форумов не дает доступ к базе данных. Вобщем-то ее достать то и нужно.. Может быть спарсить как-то форум... Перенести темы, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад