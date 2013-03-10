Необходимо перенести форум с сервиса бесплатных форумов forum2X2.com. Дело в том, что данный сервис бесплатных форумов не дает доступ к базе данных. Вобщем-то ее достать то и нужно.. Может быть спарсить как-то форум... Перенести темы, ...