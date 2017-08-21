VarvarrnokNien

Варвара Плечёва VarvarrnokNien

 
32 годаРоссия/Хабаровск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Монтаж и обработка видео. Цветокоррекция

Работала режиссером на телевидение. Профессионально занимаюсь  видеомонтажом уже 7 лет.  Делаю монтаж видео, обработку звука. Наиболее интересны свадебные или lovestory тематики, а так же travel

Все свои работы я храню здесь: https://www.youtube.com/channel/UC7zYcZgX-kdkA8n_RwB1j-g/videos

Владею следующими инструментами (продвинутый уровень): 

Adobe Photosohop

Adobe Lightroom

Sony Vegas

Портфолио