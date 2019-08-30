Vasechik

Татьяна Vasechik

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
HTML-верстка сайтов любой сложности

HTML-верстка сайтов любой сложности, мобильная верстка и адаптивный дизайн, seo разметка. 

Создание и корректировка сайтов на платформерах. 

Работаю с контентом сайта, есть опыт написания инструкций. 

Могу составить отчет на основе данных Яндекс Метрики и Google Adwords. 

Знаю CMS Битрикс и Joomla, могу помочь в устранении системных ошибок, работать с контентом и шаблонами, администрирование. 

Есть опыт проведения аудита сайтов (технического, юзабилити, сео-аудита, маркетингового) с последующим и