HTML-верстка сайтов любой сложности
HTML-верстка сайтов любой сложности, мобильная верстка и адаптивный дизайн, seo разметка.
Создание и корректировка сайтов на платформерах.
Работаю с контентом сайта, есть опыт написания инструкций.
Могу составить отчет на основе данных Яндекс Метрики и Google Adwords.
Знаю CMS Битрикс и Joomla, могу помочь в устранении системных ошибок, работать с контентом и шаблонами, администрирование.
Есть опыт проведения аудита сайтов (технического, юзабилити, сео-аудита, маркетингового) с последующим и
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