HTML-верстка сайтов любой сложности

HTML-верстка сайтов любой сложности, мобильная верстка и адаптивный дизайн, seo разметка.

Создание и корректировка сайтов на платформерах.

Работаю с контентом сайта, есть опыт написания инструкций.

Могу составить отчет на основе данных Яндекс Метрики и Google Adwords.

Знаю CMS Битрикс и Joomla, могу помочь в устранении системных ошибок, работать с контентом и шаблонами, администрирование.

Есть опыт проведения аудита сайтов (технического, юзабилити, сео-аудита, маркетингового) с последующим и