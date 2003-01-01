Vasilisa300397

Василиса Vasilisa300397

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

[table]

Кравец Василиса михайловна Дата рождения: 30.03.1997г. (22 года) Телефон: 8-924-895-93-01 Почта: [email protected]

[/table][table]

Цель/желаемая должность

[/table]Соискание должности встабильно работающей фирме, получение возможности проявить свои навыки. Реализовать свою повышенную работоспособность,организаторские способности и энтузиазм. [table]

Опыт работы

[/table]Менеджер попродажамИП МериноваНаталья Борисовна (Сеть магазинов сантехнических товаров)В подчинении6  человек.          Основныеобязанностиü Увеличение продажв своем секторе.ü Поиски привлечение новых клиентов (обработка входящих заявок, активный поиск

клиентов, переговоры, заключение договоров).ü Поддержаниевзаимоотношений с наработанной клиентурой.ü Привлечение новыхклиентов.ü Ведение отчетностипо работе с текущими клиентами и поступающим обращениям.ü  Консультированиепо ассортиментуи техническимпараметрам товара.ü  Оформлениеосновных коммерческих документов (договоров, счетов, актов, накладных и т.п.)ü  Ведение коммерческих переговоров склиентами.ü  Контроль отгрузки продукции клиентам.  ü  Контроль оплаты покупателями товаров позаключенным договорам.[table]

Навыки

[/table][table]

·         Навыки делового общения, ведения переговоров. ·         Ведение и расширение клиентской базы. ·         Навыки прямых продаж. ·         Составление и заключение договоров. ·         Ведение первичной бухгалтерии ·         Уверенное владение ПК, знание 1С, Word, Excel. ·         Опыт обучения персонала. ·         Координация работы подчиненных. ·         Умение самостоятельно принимать решения. ·         Умение убеждать. ·         Умение расставлять приоритеты.  

Личностные качества

·         Аналитический склад ума. ·         Трудолюбие. ·         Умение работать с большим объемом информации. ·         Самостоятельность. ·         Инициативность. ·         Умение находить выход из конфликтных ситуаций. ·         Ответственность. ·         Внимательность. ·         Предусмотрительность. ·         Честность. ·         Быстрая обучаемость.  

 

[/table][table]

Дополнительная информация

[/table]Ø  Семейное положение: Не замужем, детей нет.Ø  Готова к переезду или командировкам, как долговременным, так икраткосрочным.Ø  Готова к ненормативной продолжительности рабочего дня. 