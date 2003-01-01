Vasilisa300397

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Кравец Василиса михайловна Дата рождения: 30.03.1997г. (22 года) Телефон: 8-924-895-93-01 Почта: [email protected]

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Цель/желаемая должность

[/table]Соискание должности встабильно работающей фирме, получение возможности проявить свои навыки. Реализовать свою повышенную работоспособность,организаторские способности и энтузиазм. [table]

Опыт работы

[/table]Менеджер попродажамИП МериноваНаталья Борисовна (Сеть магазинов сантехнических товаров)В подчинении6 человек. Основныеобязанностиü Увеличение продажв своем секторе.ü Поиски привлечение новых клиентов (обработка входящих заявок, активный поиск

клиентов, переговоры, заключение договоров).ü Поддержаниевзаимоотношений с наработанной клиентурой.ü Привлечение новыхклиентов.ü Ведение отчетностипо работе с текущими клиентами и поступающим обращениям.ü Консультированиепо ассортиментуи техническимпараметрам товара.ü Оформлениеосновных коммерческих документов (договоров, счетов, актов, накладных и т.п.)ü Ведение коммерческих переговоров склиентами.ü Контроль отгрузки продукции клиентам. ü Контроль оплаты покупателями товаров позаключенным договорам.[table]

Навыки

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· Навыки делового общения, ведения переговоров. · Ведение и расширение клиентской базы. · Навыки прямых продаж. · Составление и заключение договоров. · Ведение первичной бухгалтерии · Уверенное владение ПК, знание 1С, Word, Excel. · Опыт обучения персонала. · Координация работы подчиненных. · Умение самостоятельно принимать решения. · Умение убеждать. · Умение расставлять приоритеты.

Личностные качества

· Аналитический склад ума. · Трудолюбие. · Умение работать с большим объемом информации. · Самостоятельность. · Инициативность. · Умение находить выход из конфликтных ситуаций. · Ответственность. · Внимательность. · Предусмотрительность. · Честность. · Быстрая обучаемость.

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Дополнительная информация

[/table]Ø Семейное положение: Не замужем, детей нет.Ø Готова к переезду или командировкам, как долговременным, так икраткосрочным.Ø Готова к ненормативной продолжительности рабочего дня.