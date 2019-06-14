Перевод текстов с/на английский. Качество, честность, своевременность - то, чем руководствуюсь. Открыта к сотрудничеству.

Высшее образование Лингвиста-переводчика (ИИЯ (МАИ) 2011 г.)

Курсы General English_Advanced level (МГУ, 2018 г.)

Успешный опыт работы переводчиком (письменным и устным), а также преподавателем английского языка.

Тематики для перевода: общая, техническая, деловая переписка, финансовая, юридическая и др.

Английский для меня - это больше, чем работа, это увлечение, образ жизни.

C большой ответственностью и энтузиазмом подхожу к каждому проекту. Для меня крайне важны качество перевода и соблюдение договоренностей.

Буду рада сотрудничать с каждым из вас!