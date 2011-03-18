Копирайтер, готовый к плодотворному сотрудничеству на обоюдовыгодных условиях.
Мой аккаунт на фриланс-ресурсе free-lance.ru:
http://www.free-lance.ru/users/Vasja_Rogov/
Образование:
- Электронные приборы и устройства (специалист)
Отзывы заказчиков
$18
10 баллов
13 лет назад
Дмитрий продемонстрировал хорошее отношение к предложенному ему заданию, и выполнил его правильно. Прежде чем доделать работу окончательно, задавал уточняющие вопросы. Статьи получились вполне качественными. Дмитрий также готов к долговременному сотрудничеству, что говорит о способности достаточно долго находиться в рамках предложенной темы.
Ответный отзыв
Чётко и понятно было сформулировано задание. Заказчик всегда на связи, в случае возникновения вопросов готов дать на них внятный ответ. Оплата своевременная, без задержек. Было очень приятно работать с таким пунктуальным человеком.