Vasja_Rogov

Дмитрий продемонстрировал хорошее отношение к предложенному ему заданию, и выполнил его правильно. Прежде чем доделать работу окончательно, задавал уточняющие вопросы. Статьи получились вполне качественными. Дмитрий также готов к долговременному сотрудничеству, что говорит о способности достаточно долго находиться в рамках предложенной темы.