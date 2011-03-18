Vasja_Rogov

Дмитрий Vasja_Rogov

 
34 годаУкраина/Сумы
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Копирайтер, готовый к плодотворному сотрудничеству на обоюдовыгодных условиях.

Мой аккаунт на фриланс-ресурсе free-lance.ru:

http://www.free-lance.ru/users/Vasja_Rogov/

Образование:

- Электронные приборы и устройства (специалист)

Отзывы заказчиков
Zealint
Артём 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$18
10 баллов
13 лет назад
10 статей на тему "Дизайн квартир, строительство"
Дмитрий продемонстрировал хорошее отношение к предложенному ему заданию, и выполнил его правильно. Прежде чем доделать работу окончательно, задавал уточняющие вопросы. Статьи получились вполне качественными. Дмитрий также готов к долговременному сотрудничеству, что говорит о способности достаточно долго находиться в рамках предложенной темы.
Чётко и понятно было сформулировано задание. Заказчик всегда на связи, в случае возникновения вопросов готов дать на них внятный ответ. Оплата своевременная, без задержек. Было очень приятно работать с таким пунктуальным человеком.
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