Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Руслан Джабраилов
Vecazor
Vecazor
47 лет
Азербайджан
/
Баку
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Артур
white1507
41 год
Россия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов
$10
10 баллов
8 лет назад
Создать дизайн принта
Очень хороший исполнитель. Всегда на связи. Работает быстро. Всем советую.
Отличное сочетание в постановке задачи и совместной работе
Ответный отзыв
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар