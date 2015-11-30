Vecazor

Руслан Джабраилов Vecazor

 
47 летАзербайджан/Баку
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
white1507
Артур 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
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Очень хороший исполнитель. Всегда на связи. Работает быстро. Всем советую.
Отличное сочетание в постановке задачи и совместной работе
Ответный отзыв