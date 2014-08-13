VeniaminKim

Имею большой опыт прямых продаж, год работы журналистом

Ким Вениамин Валерьевич

Возраст: 33 года

Адрес: Казахстан, г. Караганда, Телефон: 8 777 2747446, е-mail: [email protected]

ОПЫТ РАБОТЫ

Дата: с января 2013 года

Собственный бизнес ИП «Агиасма» в Болгарии

Предоставление услуг информационного, туристического, рекламного характера, а так же риэлтерские услуги по недвижимости в Болгарии.

Дата: с января 2010 г. по январь 2013 г.

Должность: коммерческий директор.

ТОО «Союз» г. Караганда

Основные обязанности:

• Руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в области материально- технического обеспечения, сбыта продукции.

• Составление планов материально-технического обеспечения и сбыта продукции, финансовых планов.

• Руководство материально-техническим снабжением предприятия, деятельностью по хранению, транспортировке и сбыту продукции.

• Разработка мер по ресурсосбережению, улучшению экономических показателей, повышению эффективности деятельности предприятия.

• Анализ и прогнозирование продаж.

• Контроль и консультации менеджерам и специалистам по продаже.

• Обеспечение своевременного составления финансовых и других документов, расчетов, отчетов о выполнении планов материально-технического снабжения, а также по продаже товаров.

• Контроль и управление бюджетом предприятия.

• Проведение переговоров от имени предприятия с контрагентами предприятия по хозяйственным и финансовым сделкам, заключение от имени предприятия хозяйственных и финансовых договоров, обеспечение выполнения договорных обязательств.

• Участие от имени предприятия в ярмарках, торгах, выставках по рекламе и реализации товаров.

Дата: апрель 2008 г. – январь 2010 г.

Должность: начальник отдела продаж.

ТОО «Союз» г. Караганда

Дата: январь 2007 г. - март 2008

Должность: старший супервайзер.

ТОО «Союз» г. Караганда

Дата: июль 2006 по январь 2007 года

Должность: Супервайзер

ТОО "Союз", г. Караганда

Должностные обязанности и достижения: Работа с торговыми точками на закрепленном районе, контроль за торговыми агентами и экспедиторами, составление отчетности по продажам, контроль по исполнению приказов руководства.

Дата: февраль 2006 по июль 2006 года

Должность: торговый агент (Полная занятость)

ТОО "Союз", г. Караганда. Продажа продуктов питания и ТНП

Должностные обязанности и достижения:

Сбор заявок с торговых точек города.

Поднятие продаж на закрепленном районе на 90%

Дата: январь 2005 г. - января 2006 г.

Должность: инспектор.

Республиканское Государственное предприятие охраны природы.

Дата: сентябрь 2003 г. – январь 2005 г.

Должность: главный специалист.

Карагандинское Областное Территориальное Управление Лесного и Охотничьего хозяйства.

Дата: сентябрь 2002 г. – август 2003 г.

Должность: преподаватель.

Карагандинский Государственный Технический Университет, факультет промышленной экологии.

ОБРАЗОВАНИЕ

Дата: 1997 г. – 2002 г.

Карагандинский Государственный Университет им. Е.А. Букетова.

Биолого-географический факультет, специальность – экология и природопользование. Эколог – преподаватель экологии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Тренинги и семинары:

• «Базовые принципы деятельности организации» ISAR – Central Asia.

• «Стратегическое планирование» ISAR – Central Asia.

• «Разработка проекта» Counterpart consortium.

• «Оценка нужд общины» Counterpart consortium.

• «Построение команды и управление конфликтом» SOROS Kazakhstan.

• «Права человека» SOROS Kazakhstan.

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Дата рождения. 22 июля 1980 года

Семейное положение: женат.

Состав семьи. Жена, два сына и дочь.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Ответственность, коммуникабельность, высокие организаторские и аналитические способности, выносливость, сильные навыки ведения переговоров, способность к обучению, нацеленность на результат, готовность к командировкам.

• владение ПК; Microsoft Office, Internet – уверенный пользователь

• водительское удостоверение категории «В», стаж 10 лет.

• опыт работы с оргтехникой и спецтехникой.

• опыт работы в различных НПО – ЭкоЦентр, ЭкоМузей, ЭкоОбраз.

• опыт написания проектов (проект для Новодолинского приюта для сирот)

• опыт журналистской работы

УВЛЕЧЕНИЯ

Рыбалка, охота, туризм, журналистика, гравировка.