VeniaminKim

Ким Вениамин Валерьевич
Возраст: 33 года
Адрес: Казахстан, г. Караганда, Телефон: 8 777 2747446, е-mail: [email protected]
ОПЫТ РАБОТЫ
Дата: с января 2013 года
Собственный бизнес ИП «Агиасма» в Болгарии
Предоставление услуг информационного, туристического, рекламного характера, а так же риэлтерские услуги по недвижимости в Болгарии.
Дата: с января 2010 г. по январь 2013 г.
Должность: коммерческий директор.
ТОО «Союз» г. Караганда
Основные обязанности:
• Руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в области материально- технического обеспечения, сбыта продукции.
• Составление планов материально-технического обеспечения и сбыта продукции, финансовых планов.
• Руководство материально-техническим снабжением предприятия, деятельностью по хранению, транспортировке и сбыту продукции.
• Разработка мер по ресурсосбережению, улучшению экономических показателей, повышению эффективности деятельности предприятия.
• Анализ и прогнозирование продаж.
• Контроль и консультации менеджерам и специалистам по продаже.
• Обеспечение своевременного составления финансовых и других документов, расчетов, отчетов о выполнении планов материально-технического снабжения, а также по продаже товаров.
• Контроль и управление бюджетом предприятия.
• Проведение переговоров от имени предприятия с контрагентами предприятия по хозяйственным и финансовым сделкам, заключение от имени предприятия хозяйственных и финансовых договоров, обеспечение выполнения договорных обязательств.
• Участие от имени предприятия в ярмарках, торгах, выставках по рекламе и реализации товаров.
Дата: апрель 2008 г. – январь 2010 г.
Должность: начальник отдела продаж.
ТОО «Союз» г. Караганда
Дата: январь 2007 г. - март 2008
Должность: старший супервайзер.
ТОО «Союз» г. Караганда
Дата: июль 2006 по январь 2007 года
Должность: Супервайзер
ТОО "Союз", г. Караганда
Должностные обязанности и достижения: Работа с торговыми точками на закрепленном районе, контроль за торговыми агентами и экспедиторами, составление отчетности по продажам, контроль по исполнению приказов руководства.
Дата: февраль 2006 по июль 2006 года
Должность: торговый агент (Полная занятость)
ТОО "Союз", г. Караганда. Продажа продуктов питания и ТНП
Должностные обязанности и достижения:
Сбор заявок с торговых точек города.
Поднятие продаж на закрепленном районе на 90%
Дата: январь 2005 г. - января 2006 г.
Должность: инспектор.
Республиканское Государственное предприятие охраны природы.
Дата: сентябрь 2003 г. – январь 2005 г.
Должность: главный специалист.
Карагандинское Областное Территориальное Управление Лесного и Охотничьего хозяйства.
Дата: сентябрь 2002 г. – август 2003 г.
Должность: преподаватель.
Карагандинский Государственный Технический Университет, факультет промышленной экологии.
ОБРАЗОВАНИЕ
Дата: 1997 г. – 2002 г.
Карагандинский Государственный Университет им. Е.А. Букетова.
Биолого-географический факультет, специальность – экология и природопользование. Эколог – преподаватель экологии.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Тренинги и семинары:
• «Базовые принципы деятельности организации» ISAR – Central Asia.
• «Стратегическое планирование» ISAR – Central Asia.
• «Разработка проекта» Counterpart consortium.
• «Оценка нужд общины» Counterpart consortium.
• «Построение команды и управление конфликтом» SOROS Kazakhstan.
• «Права человека» SOROS Kazakhstan.
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Дата рождения. 22 июля 1980 года
Семейное положение: женат.
Состав семьи. Жена, два сына и дочь.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Ответственность, коммуникабельность, высокие организаторские и аналитические способности, выносливость, сильные навыки ведения переговоров, способность к обучению, нацеленность на результат, готовность к командировкам.
• владение ПК; Microsoft Office, Internet – уверенный пользователь
• водительское удостоверение категории «В», стаж 10 лет.
• опыт работы с оргтехникой и спецтехникой.
• опыт работы в различных НПО – ЭкоЦентр, ЭкоМузей, ЭкоОбраз.
• опыт написания проектов (проект для Новодолинского приюта для сирот)
• опыт журналистской работы
УВЛЕЧЕНИЯ
Рыбалка, охота, туризм, журналистика, гравировка.