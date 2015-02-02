Программист DELPHI, Программист 1C, Программист JAVA, Системный администратор

Занимаюсь программированием электронных версий справочников ’Деловой Хабаровск’, ’Деловой Комсомольск-на-Амуре’, ’Деловой Владивосток’, ’Деловой Сахалин’, ’Деловой Благовещенск’, ’Деловой Биробиджан’ на языке программирования DELPHI. Программы можно скачать по адресу www.dh.ru. Также занимался разработкой дизайна для программы. Есть хороший опыт работы программирования на языке JAVA для Android (DhInfo). Занимался программированием сайтов которые разрабатывал на языке программирования PHP, JOOMLA CMS. Кроме того имею опыт работы системного администрирования: файловый сервер (Windows 2003), почтовый сервер, web сервер, компьютерная сеть, Terminal Services, 1С Предприятие, Proxy, Firewall, MySql, MsSql.