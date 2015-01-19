Veronika222

МуратоваВероника ВасильевнаКопирайтер,личный помощник[table]
Адрес:Россия, Краснодарский край, город Геленджик.
Телефон:+7(938)509-88-09
Skype:muratova.veronika
Социальныесети: https://vk.com/id80004449
Опыт удаленной работы:
- Seo-оптимизированные статьи, копирайт,рерайт, написание статей, сценариев, объявлений;
- размещениерекламы, рекламная кампания;
- обзвон,работа с таблицами;
Образование:Высшее.Кубанский Государственный Аграрный Университет.
Специальность-эколог- природопользователь.
Специальность-преподаватель экологии.
Профессиональные навыки:
- 100%грамотность на русском языке;
- слепой десятипальцевый метод печати;
- умение слушать и грамотно говорить;
- уверенный пользователь ПК;
Что отличает меня от других:
- всегда онлайн;
-ответственная;
-позитивная;
- быстрая скорость работы;
- задания делаю вовремя, строго соблюдаю сроки;
- люблю свою работу, и поэтому для меня приоритетен результат;
- всегда имею хорошую стабильную связь аудио и видео;
- в любой ситуации веду себя согласно должностным обязанностям;
Я страстно люблю оригинальные тексты, нестандартные решения, качественные продукты. Могу
писать о чем угодно, главное: возможность придумывать и красиво складывать
слова. Большойплюс - системное мышление, гибкость, грамотность, чувство вкуса. Хорошее дополнение к этому - быстрая обучаемость и юношеский задор.
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