Veronika222

Опыт работы во фрилансе 2 года! Люблю то, чем занимаюсь!

МуратоваВероника ВасильевнаКопирайтер,личный помощник[table]

Адрес:Россия, Краснодарский край, город Геленджик.

Телефон:+7(938)509-88-09

Skype:muratova.veronika

Социальныесети: https://vk.com/id80004449

Опыт удаленной работы:

- Seo-оптимизированные статьи, копирайт,рерайт, написание статей, сценариев, объявлений;

- размещениерекламы, рекламная кампания;

- обзвон,работа с таблицами;

Образование: Высшее.Кубанский Государственный Аграрный Университет.

Специальность-эколог- природопользователь.

Специальность-преподаватель экологии.

Профессиональные навыки:

- 100%грамотность на русском языке;

- слепой десятипальцевый метод печати;

- умение слушать и грамотно говорить;

- уверенный пользователь ПК;

Что отличает меня от других:

- всегда онлайн;

-ответственная;

-позитивная;

- быстрая скорость работы;

- задания делаю вовремя, строго соблюдаю сроки;

- люблю свою работу, и поэтому для меня приоритетен результат;

- всегда имею хорошую стабильную связь аудио и видео;

- в любой ситуации веду себя согласно должностным обязанностям;

Я страстно люблю оригинальные тексты, нестандартные решения, качественные продукты. Могу

писать о чем угодно, главное: возможность придумывать и красиво складывать

слова. Большойплюс - системное мышление, гибкость, грамотность, чувство вкуса. Хорошее дополнение к этому - быстрая обучаемость и юношеский задор.

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