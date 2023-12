Опыт программирования - с сентября 1989 года: язык Basic УК-НЦ.

Далее были:

- EC-1045, Assembler и PL-1;

- ЕС-1840/1841 и Turbo C 2.0;

- IBM PC AT x86-совместимые модели и Borland C++ 3.1, Clipper, Clarion 2.0, 3.1, Microsoft Visual C++ 6,

C#, T-SQL, JavaScript, встроенный язык 1С версии 7.х.

На данный момент:

Языки програмирования: C#, JavaScript, T-SQL

Технологии: ASP.NET, Web Services

СУБД: MS SQL, My SQL, MS Access