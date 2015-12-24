Выполняю чертежи и расчеты металлоконструкций, предлагаю варианты решения задач
Моя основная специализация - разработка инженерных решений проектов стадии КМ (конструкции металлические). Также имею возможность выполнять проекты стадий КЖ, АР. Опыт работы в данной сфере 5 лет.
Владею навыками расчета и проектирования металлоконструкций, обладаю опытом в сфере оптимизации, удешевления и упрощения инженерных решений металлоконструкций.
Чертежи выполняю в программе AutoCAD, Компас 3Д.
Выполняю расчеты в программе SCAD, LIRA
Образование: Харьковский Государственный Технический Университет Строительства и Архитектуры (специалист)
Чертежи и Схемы
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$1/час
от $1от 1 дня
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