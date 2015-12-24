Выполняю чертежи и расчеты металлоконструкций, предлагаю варианты решения задач

Моя основная специализация - разработка инженерных решений проектов стадии КМ (конструкции металлические). Также имею возможность выполнять проекты стадий КЖ, АР. Опыт работы в данной сфере 5 лет.

Владею навыками расчета и проектирования металлоконструкций, обладаю опытом в сфере оптимизации, удешевления и упрощения инженерных решений металлоконструкций.

Чертежи выполняю в программе AutoCAD, Компас 3Д.

Выполняю расчеты в программе SCAD, LIRA

Образование: Харьковский Государственный Технический Университет Строительства и Архитектуры (специалист)