VictoriaKu

Виктория VictoriaKu

 
35 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Написание и редактирование текстов

Закончила факультет Русской филологии и культуры ЯГПУ им.К.Д. Ушинского по специальности "Издательское дело и редактирование".

В качестве дипломной работы выпускали каждый своё издание: выбирали идею, читательский адрес, искали авторов, редактировали тексты, верстали макет, печатали издание. 

После окончания университета работала дизайнером в рекламном агентстве, потом маркетологом на заводе по производству вспененного полиэтилена, сейчас работаю там же в должности менеджера по продажам. 

Люблю работать с текстами: создавать свои и редактировать чужие. 