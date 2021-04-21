VictoriaKu

Написание и редактирование текстов

Закончила факультет Русской филологии и культуры ЯГПУ им.К.Д. Ушинского по специальности "Издательское дело и редактирование".

В качестве дипломной работы выпускали каждый своё издание: выбирали идею, читательский адрес, искали авторов, редактировали тексты, верстали макет, печатали издание.

После окончания университета работала дизайнером в рекламном агентстве, потом маркетологом на заводе по производству вспененного полиэтилена, сейчас работаю там же в должности менеджера по продажам.

Люблю работать с текстами: создавать свои и редактировать чужие.