Victoria_SS

Иллюстрация — это одна из форм дизайна. Без прописанных ограничений — это всего лишь элемент искусства. Мы используем гайдлайны для того, чтобы внести в наши иллюстрации ясность.
Делаю свою работу качественно.
Если вам нужнаЕсли вам нужна качественная работа, без лишней головной боли, то вы по адресу:
- Иллюстрации и Рисунки
- Интерфейсы игр и программ
- Логотипы
- Векторная иллюстрация
- Растровая иллюстрация
- Логотипы
- Шрифтовые логотипы ( lettering )
- Иконки
- Персонажи
1. Согласование ТЗ, брифа. Согласование стоимости, сроков;
2. Предоплата 50%;
3. Предоставляю варианты дизайна, выбираем вариант для доработки;
Доработка выбранного варианта с учетом правок и комментариев;
4. После утверждения финальной версии постоплата 50%;
5. Высылаю исходники: Ai, eps, png, pdf по согласованию. Исходники
высылаю после полной оплаты заказа, пожалуйста, учитывайте это.
6. Обмен отзывами.
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!
Оплата возможна на: VISA; MasterCard; WebMoney; Qiwi.
Email – [email protected]
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С уважением,
Виктория Шарафутдинова