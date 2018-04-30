Victoria_SS

Развивающийся графический дизайнер и иллюстратор. Имею большой опыт работы в студиях дизайна.

﻿

﻿﻿Иллюстрация — это одна из форм дизайна. Без прописанных ограничений — это всего лишь элемент искусства. Мы используем гайдлайны для того, чтобы внести в наши иллюстрации ясность.

Делаю свою работу качественно.

Если вам нужнаЕсли вам нужна качественная работа, без лишней головной боли, то вы по адресу:

Иллюстрации и Рисунки

Интерфейсы игр и программ

Логотипы

Создание иллюстраций

Векторная иллюстрация

Растровая иллюстрация

Создание фирменных знаков

Логотипы

Шрифтовые логотипы ( lettering )

Иконки

Персонажи

1. Согласование ТЗ, брифа. Согласование стоимости, сроков;

2. Предоплата 50%;

3. Предоставляю варианты дизайна, выбираем вариант для доработки;

Доработка выбранного варианта с учетом правок и комментариев;

4. После утверждения финальной версии постоплата 50%;

5. Высылаю исходники: Ai, eps, png, pdf по согласованию. Исходники

высылаю после полной оплаты заказа, пожалуйста, учитывайте это.

6. Обмен отзывами.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!

Оплата возможна на: VISA; MasterCard; WebMoney; Qiwi.

Email – [email protected]

. . .

С уважением,

Виктория Шарафутдинова