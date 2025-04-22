Меня зовут Левшунова Виктория, я частный дизайнер интерьера и моя работа - вселенское удовольствие. Но не только потому, что я всегда ищу и вижу во всём эстетику. Для меня невероятным удовольствием является создание "помещений-организмов", которые смогут максимально удобно и логично функционировать для своих хозяев.
Вообще, проектирование дизайна интерьера - сбалансированный союз красоты и функциональности. Для меня, это непоколебимый принцип.
Но и не меньшее удовлетворение и вдохновение мне приносят восторги и одобрения со стороны моих заказчиков! Это волшебная отдача, когда проектировщик и заказчик одинаково смотрят на вещи и ценят детали. Это всегда залог первоклассного проекта!
Если в Вас откликнулись мои слова и примеры работ, значит мы точно на одной волне и я смогу реализовать Ваши представления и желания через свой опыт, знания и отношения к работе. С радостью расскажу и покажу больше, в личном общении. Спасибо за внимание и замечательного Вам дня!
Портфолио
- ЖК "Остров"нет просмотров
- ЖК "Диалог"нет просмотров
- Концептуальный коллаж помещения61 просмотр
- ЖК "Ильинские Луга"110 просмотров
- ЖК "Летний Сад".85 просмотров
- ЖК "Лесопарковый".71 просмотр
- ЖК "Апартвилль"71 просмотр
- ЖК "Невский".64 просмотра