Беру от устоявшихся стилей и правил самое крутое, а в остальном - Ваш интерьер, это Вы, Ваша индивидуальность, воплощенные в моём дизайне.

Меня зовут Левшунова Виктория, я частный дизайнер интерьера и моя работа - вселенское удовольствие. Но не только потому, что я всегда ищу и вижу во всём эстетику. Для меня невероятным удовольствием является создание "помещений-организмов", которые смогут максимально удобно и логично функционировать для своих хозяев.

Вообще, проектирование дизайна интерьера - сбалансированный союз красоты и функциональности. Для меня, это непоколебимый принцип.

Но и не меньшее удовлетворение и вдохновение мне приносят восторги и одобрения со стороны моих заказчиков! Это волшебная отдача, когда проектировщик и заказчик одинаково смотрят на вещи и ценят детали. Это всегда залог первоклассного проекта!

Если в Вас откликнулись мои слова и примеры работ, значит мы точно на одной волне и я смогу реализовать Ваши представления и желания через свой опыт, знания и отношения к работе. С радостью расскажу и покажу больше, в личном общении. Спасибо за внимание и замечательного Вам дня!

Пример итоговой презентации дизайн-проекта