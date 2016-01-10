VideoForYou

Василий VideoForYou

 
29 летУкраина/Черновцы
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
VideoForYou - небольшая перспективная компания с небольшым опытом работы. Предлагаем различные услуги видеомонтажа.
  • Video ForYou - небольшая перспективная компания с небольшьıм опьıтом работьı.

    Предлагаем различные услуги видеомонтажа: превью, промо, спортивные, свадебные и другие торжества.

Портфолио
Отзывы заказчиков
Natsyk44
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Видеомонтаж спортивного характера.
Все супер!!! Особенно порадовали соблюдения сроков. Очень хорошая и качественная работа! Спасибо исполнителю)!
Спасибо за положительный отзыв) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв