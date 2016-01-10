VideoForYou - небольшая перспективная компания с небольшым опытом работы. Предлагаем различные услуги видеомонтажа.
- Video ForYou - небольшая перспективная компания с небольшьıм опьıтом работьı.
Предлагаем различные услуги видеомонтажа: превью, промо, спортивные, свадебные и другие торжества.
Портфолио
- Holidays in Albania.230 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Все супер!!! Особенно порадовали соблюдения сроков. Очень хорошая и качественная работа! Спасибо исполнителю)!
Ответный отзыв
Спасибо за положительный отзыв) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!