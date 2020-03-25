Занимаюсь версткой макетов вашего сайта. Код при написании будет понятен другим разработчикам, а так же имеет правильную структуру. Верстаю адаптивно, кроссбразуерно и грамотно. Так же, что немаловажно, я адекватный фрилансер и если есть вопросы или проблемы, то можем их спокойно обсудить и прийти к какому-то решению, так же я постоянно на связи и мы друг друга не потеряем. Имею своё портфолио vieffy.github.io и опыт работы в сфере вёрстки около полугода. С радостью готов учиться новому и делать с каждым разом все лучше и лучше.