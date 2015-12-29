ФИО: Викис Дмитрий Андреевич

Дата рождения: 3 сентября 1992 года, возраст: 22 года.

Семейное положение: женат, детей нет.

Образование:

2009 г. – 2014 г. Донбасский государственный технический университет, Факультет

Автоматизации и электротехнических систем, Кафедра Специализированных

компьютерных систем. Ученая степень: Бакалавр (Компьютерная инженерия, 2013

г.), Специалист (Специализированные компьютерные системы, 2014 г.).

Профессиональные навыки:

Программирование на языках С, С++, С#, SQL,Assembler,PHP,HTML.

Работа в среде разработки Microsoft Visual Studio, Borland C++Builder, InterBase, MySQL, Proteus, OrCad.

Опыт работы: копирайтером более двух с половиной лет, рерайтером более трех лет (пока был студентом все время подрабатывал, а теперь это мой основной заработок). С правописанием и грамотностью речи проблем не имею. Сталкивался со статьями самых разнообразных тематик (от статей про железную дорогу до статей про животных, от статей по строительству до секретов красоты). Работу всегда выполняю со всей ответственностью и в заданные сроки, при необходимости выполняю срочные заказы. Готов работать без выходных и постоянно быть на связи. В день могу выполнять от 10-12 тысяч символов и выше.

Знание языков: русский и украинский – родные, английский – ниже среднего.

Личные качества: аналитическое мышление, умение быстро ориентироваться в

сложившейся ситуации и самостоятельно принимать решения, быстрая обучаемость,

ответственность, целеустремленность, настойчивость и стремление к

профессиональному росту.

Хобби:футбол.