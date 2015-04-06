Нормально делай- нормально будет!

Поселении 5 лет работаю удаленно копирайтером. Работа заключалась в написании уникальной статьи с ключами (90-98% уникальности), заливания карточки на сайте, заполнение необходимых характеристик и подбора подходящих фото. Всегда сотрудничала с одним человеком, сейчас хочу развиваться дальше. Основные темы для работы сейчас туризм и климатическое оборудование. Ответственная в работе, никогда не пропадаю, все статьи сдаю вовремя. Заинтересована в большом объеме работы, так как это основной мой доход.

Готова выполнить любое ТЗ.