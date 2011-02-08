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Костя Чернов
Vikkos
Vikkos
39 лет
Украина
/
Хмельницкий
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
1 отзыв
Выполняю рефераты, курсовые, дипломные работы по автомобилям.
Отзывы заказчиков
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Виталий
mkvin
47 лет
Украина
17 лет в сервисе
Был
год назад
22 отзыва
$15
10 баллов
13 лет назад
Наполнение сайта новостями ~70 шт. (2-3шт. в день)
Работа закончена вовремя! Сделано даже немного больше (подправлены картинки...) Будем обращаться еще!!! Спасибо!
Очень доволен сотруднечеством, оплатил сразу по факту
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