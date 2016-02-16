Vikkymousee

Подработка в сферах: делопроизводство, секритариат, ороганизатор

В настоящий момент выполняю следующие функции:

1. ведение личного графика руководителя

2. организация личного пространства руководителя и офиса (закупка, поддержание, утилизация)

3. составление номенклатуры дел компании (организация архива, составление реестров, ведение делопроизводства компании)

4. Travel поддержка (заказ билетов, трансфера, гостиниц)

5. организация питания руководителя

6. организация встреч совета директоров (подготовка руководителя к встрече, составление презентаций, демонстрация на проекторе, ведение протокола, рассылка, контроль поручений)

7. организация подписки на печатные издания

8. полный цикл работы с договорами, дополнительными соглашениями, актами, счетами-фактуры

9. Составление маркетинговых отчетов по объектам недвижимости

10. Поиск компаний по оценке недвижимости, согласование сроков, стоимости, отслеживание оплат, контроль сроков

11. Сбор и предоставление полного пакета документов на предоставление в Банк для получения кредита компании.