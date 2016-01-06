$15
Нужен парсер яндекс-справочник, и парсер HH (обязательно со сбором информации по адресам электронной почты, телефонами. Оплата только после предоставления и проверки работоспособности программы.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
8 лет назад
Нужен парсер яндекс-справочник, и парсер HH (обязательно со сбором информации по адресам электронной почты, телефонами. Оплата только после предоставления и проверки работоспособности программы.
Необходимы скрипты – сценарии для продаж – проектных, инжиниринговых, архитектурных услуг. Интересуют сценарии для холодных/ теплых звонков, входящих звонков