Фотомонтаж в Adobe Photoshop
Я - начинающий фрилансер, владеющий программой Adobe Photoshop. В перечень услуг входят - обработка, ретушь, цвето-коррекция, обтравка (удаление фона), коллажирование фотографий. Цена договорная.
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
2 года назад
Всё отлично!
Ответный отзыв
Четко описал условия работы. Серьёзный заказчик. Рекомендую.
$1
10 баллов
2 года назад
хорошая работа