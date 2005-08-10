ViktorTolpinskiy

Виктор ViktorTolpinskiy

 
18 летРоссия/Ростов-на-Дону
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Фотомонтаж в Adobe Photoshop

Я - начинающий фрилансер, владеющий программой Adobe Photoshop. В перечень услуг входят - обработка, ретушь, цвето-коррекция, обтравка (удаление фона), коллажирование фотографий. Цена договорная.

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Отзывы заказчиков
AlexandrKarpenko
39 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
2 года назад
Разместить инфографику для маркетплейсов на фото
Всё отлично!
Четко описал условия работы. Серьёзный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
inca
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
2 года назад
Ретушь, обтравка на белый фон, постоянное сотрудничетво
хорошая работа
.
Ответный отзыв