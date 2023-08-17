Дизайнер
Допоможу вам створити власний дизайн! Займаюся макетуванням та друком будь-якої продукції!
Досвід роботи 3 роки
Пропоную:
1. Макетування (візиток, банерів, меню, флаєрів, наклейок, каталогів, зовнішньої реклами, афіш, логотіпів, прайсів, розробка індивідуального дизайну і багато іншого)
2. Друк продукції (будь-який тираж, складність)
Звертатися 0960743858
Портфолио
- Банернет просмотров
- Прайс1 просмотр
- Листівканет просмотров
- Макет обкладинкинет просмотров
- Сертифікатнет просмотров
- Сертифікатнет просмотров
- Листівканет просмотров
- Менюнет просмотров
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$5/час
от $10от 1 дня
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