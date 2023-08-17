Viktori999

Вікторія Васильчук Viktori999

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайнер

Допоможу вам створити власний дизайн! Займаюся макетуванням та друком будь-якої продукції!

Досвід роботи 3 роки
Пропоную:
1. Макетування (візиток, банерів, меню, флаєрів, наклейок, каталогів, зовнішньої реклами, афіш, логотіпів, прайсів, розробка індивідуального дизайну і багато іншого)
2. Друк продукції (будь-який тираж, складність)

Звертатися 0960743858

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от $10от 1 дня
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