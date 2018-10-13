Viktoria_arch

Имею большое желание работать и учиться одновременно ! :)
Привет!
Меня зовут Вика, учусь на архитектора и люблю активный образ жизни.
Уже как 4 года занимаюсь в зале, по этому тема ЗДОРОВЬЕ, ПП И ПОХУДЕНИЕ/НАБОР МАССЫ это моя тема. Люблю писать стихи(много и часто) и посты в Instagram, так же обожаю животных(в особенности собачек) и много улыбаться.
Я очень активна, никогда не сижу на месте долго. В голове очень много идей и хочется всегда и все воплотить в реальность.
В свободное время люблю читать книги, кататься на велике\роликах, проводить время с друзьями.
Ищу работу на дому, потому как с архитектурой времени особо и нет.
Готова рассматривать любые предложения от таких же искренних и честных людей.
Велком !